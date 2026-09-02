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Wakil Presiden Bank of America Tewas dalam Penikaman di Times Square, New York

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |12:26 WIB
Wakil Presiden Bank of America Tewas dalam Penikaman di Times Square, New York
Ilustrasi.
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NEW YORK - Seorang wakil presiden Bank of America tewas dalam penikaman di Times Square, New York City, Amerika Serikat (AS). Erin Piacenti (32 tahun) adalah salah satu dari dua orang yang diserang di kawasan wisata tersebut pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 16.24 waktu setempat.

Komisaris Polisi Jessica Tisch mengatakan bahwa tersangka, seorang wanita berusia 49 tahun bernama Pamela Cisneros, diduga mengeluarkan dua pisau dari tas belanja sebelum menikam seorang pria berusia 68 tahun dan kemudian mengincar Piacenti.

Polisi menembakkan pistol setrum ke arah Cisneros dan menembaknya hingga tewas setelah ia menyatakan tidak akan menjatuhkan apa pun dan "lebih memilih membunuh" para petugas, tambah sang komisaris, sebagaimana dilansir RT.

Pria tersebut menderita luka tusuk dan kini dalam kondisi stabil di rumah sakit, sementara Piacenti dinyatakan meninggal dunia.

Bank of America menyatakan: "Kami sangat terkejut dan sangat berduka atas kehilangan tragis rekan kami. Dia adalah rekan kerja yang sangat berharga dan sosok yang akan sangat dirindukan. Simpati mendalam kami sampaikan kepada keluarga dan orang-orang terkasihnya."

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