Penusukan Maut Libatkan Sesama WNI di Hokkaido, Satu Orang Tewas

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah mendalami kasus penusukan, terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh sesama WNI di Kota Chitose, Hokkaido, Jepang.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan korban berinisial SR, sementara pelaku berinisial MALA.

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo tengah menangani kasus penusukan terhadap seorang WNI berinisial SR yang dilakukan oleh seorang WNI berinisial MALA di Kota Chitose, Hokkaido, Jepang," kata Yvonne kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima KBRI Tokyo, korban sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Dalam insiden tersebut, seorang polisi Jepang dan seorang WNI lainnya juga dilaporkan mengalami luka di lokasi kejadian.

"Dalam peristiwa ini juga dilaporkan adanya seorang polisi Jepang dan seorang WNI lain yang mengalami luka di lokasi kejadian," ujarnya.