Teror Penusukan Acak di Tangerang Terbongkar, Pelaku Ditangkap!

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial KM terkait dugaan penusukan. KM diamankan sekitar pukul 11.30 WIB oleh tim yang dipimpin Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Ajie Perkasa di Jalan Sempor Raya, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

Diduga, terdapat lima lokasi berbeda yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, pelaku masih menjalani pemeriksaan, termasuk untuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain.

“Petugas masih mendalami keterkaitan pria yang diamankan dengan lima kejadian tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban lain dan benda yang digunakan,” kata Budi, dikutip Minggu (12/7/2026).

Ia menyebutkan, lima lokasi kejadian yang dimaksud ialah Jalan Rusa dan Jalan Tampak Siring, Perumnas 2, Karawaci; Jalan Sawo dan Jalan Bawang, Perumnas 1, Cibodasari; serta Jalan Singkarak, Perumnas 3, Kecamatan Kelapa Dua.

Budi mengungkapkan, salah satu kejadian berlangsung di Jalan Sawo, Cibodasari, pada Senin 11 Mei 2026. Korban berinisial S mengalami luka robek di bagian punggung setelah didatangi seseorang yang mengendarai sepeda motor.