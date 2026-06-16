Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dendam Berujung Maut, Pria di Kemayoran Tewas Ditusuk Tetangga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |00:05 WIB
Dendam Berujung Maut, Pria di Kemayoran Tewas Ditusuk Tetangga
Kasus penusukan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial TA (23), pelaku penusukan terhadap tetangganya sendiri berinisial AJ (35) di wilayah Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

"Betul, ada pria yang ditusuk tetangganya. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit," kata Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Adriansyah saat dihubungi wartawan, Senin (15/6/2026).

Agung mengatakan, korban mengalami dua luka tusukan akibat serangan tersebut. Sementara itu, pelaku telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"(Korban mengalami) dua luka tusukan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan para saksi. Diduga pelaku atas nama TA sudah ditangkap," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penusukan diduga dipicu oleh dendam pelaku terhadap korban.

"Barang bukti berupa pisau. Masih didalami apakah ada unsur perencanaan. Motif sementara dendam," jelas Agung.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223182//kasus_penusukan-B2NZ_large.jpg
Penusukan Maut Libatkan Sesama WNI di Hokkaido, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/338/3220458//ilustrasi-ZBb0_large.jpg
Pria Paruh Baya Tusuk Mantan Istri di Acara Pernikahan Anak, Polisi: Didorong Sakit Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218498//kasus_pembunuhan-Y8Rw_large.jpg
Cekcok Berujung Maut, Pria di Kampung Ambon Jakbar Tewas Ditusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216545//garis_polisi-VW3f_large.jpg
Tragis, Tetangga Tusuk Nenek yang Sedang Gendong Cucu di Pondok Aren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213867//dua_penusuk_nus_kei_saat_diborgol-kwSe_large.jpg
Dua Penusuk Nus Kei Resmi Jadi Tersangka, Begini Penampakannya saat Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/340/3213519//kasus_penusukan-9fjX_large.jpg
Nus Kei Tewas Ditikam, Polisi Sebut Dipicu Dendam Kematian 2020 di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement