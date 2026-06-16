Dendam Berujung Maut, Pria di Kemayoran Tewas Ditusuk Tetangga

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial TA (23), pelaku penusukan terhadap tetangganya sendiri berinisial AJ (35) di wilayah Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

"Betul, ada pria yang ditusuk tetangganya. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit," kata Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Adriansyah saat dihubungi wartawan, Senin (15/6/2026).

Agung mengatakan, korban mengalami dua luka tusukan akibat serangan tersebut. Sementara itu, pelaku telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"(Korban mengalami) dua luka tusukan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan para saksi. Diduga pelaku atas nama TA sudah ditangkap," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penusukan diduga dipicu oleh dendam pelaku terhadap korban.

"Barang bukti berupa pisau. Masih didalami apakah ada unsur perencanaan. Motif sementara dendam," jelas Agung.

(Awaludin)

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