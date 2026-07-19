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Polisi Tangkap Pelaku Penusukan di Kebon Jeruk karena Cemburu Buta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |11:25 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Penusukan di Kebon Jeruk karena Cemburu Buta
Polisi Tangkap Pelaku Penusukan/ilustrasi
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JAKARTA - Polsek Kebon Jeruk mengungkap kasus penusukan yang terjadi di wilayah Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam perkara ini, polisi menangkap pelaku berinisial SE alias MBOT.

Pelaku ditangkap di kediamannya setelah sempat melarikan diri usai kejadian penusukan tersebut.

Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nur Aqsha Ferdianto menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut dipicu kesalahpahaman yang dilandasi rasa cemburu.

"Motif pelaku berawal dari kesalahpahaman. Korban merasa tidak terima dan cemburu karena mengira pelaku telah menyebarkan video pacar korban berinisial GI melalui media sosial Instagram. Perselisihan tersebut kemudian berujung pada aksi kekerasan," kata Nur Aqsha Ferdianto, Minggu (19/7/2026). 

Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 1 Juli 2026 sekitar pukul 18.15 WIB. Saat itu pelaku mendatangi rumah korban dengan tujuan menemui rekannya. Namun karena rekannya tidak berada di lokasi, pelaku kemudian berbincang dengan sejumlah warga yang berada di depan rumah

Sekitar 15 menit kemudian, korban keluar dari rumah dalam keadaan emosi dan langsung menghampiri pelaku. Tanpa banyak percakapan, korban memukul pelaku sehingga keduanya terlibat perkelahian.

Dalam perkelahian tersebut, keduanya terjatuh di dekat pot bunga. Saat berada di posisi itu, tangan pelaku memegang sepotong besi yang berada di sekitar lokasi.

 

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Topik Artikel :
Kebon Jeruk Penikaman Penusukan
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