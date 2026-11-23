Menteri Pendidikan Korsel Mundur Usai Skandal Menyontek Ujian dengan AI

SEOUL - Menteri Pendidikan Korea Selatan telah mengundurkan diri di tengah skandal kecurangan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang kian meluas. Skandal ini memicu penerapan langkah-langkah keamanan darurat yang mendadak serta menimbulkan kebingungan massal tepat menjelang ujian masuk universitas nasional yang sangat krusial di negara tersebut.

Dilansir RT, kontroversi ini mencuat setelah peraih nilai tertinggi dalam ujian nasional akuntansi pajak mengaku melakukan kecurangan. Ia menggunakan kamera mini untuk memotret soal-soal ujian, memanfaatkan AI generatif untuk mendapatkan jawaban, dan menggunakan ponsel pintar untuk melihat jawaban tersebut. Ia berhasil menjawab 159 dari 160 pertanyaan dengan benar, sehingga memperoleh skor 397,5 dari total 400 poin.

Pengakuan ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas langkah-langkah keamanan yang ada, serta kemampuan pemerintah dalam mencegah kecurangan serupa—terutama karena insiden ini terjadi hanya beberapa hari sebelum ujian masuk universitas yang akan menentukan masa depan para peserta.

"Sebagai menteri yang bertanggung jawab, saya merasa tidak kebal terhadap kritik publik yang menyatakan bahwa kami gagal melakukan persiapan yang memadai sebelumnya," tulis Menteri Pendidikan Choi Kyo-jin melalui platform X pada Minggu (22/11/2026).

Menyusul skandal tersebut, pemerintah bergegas menerapkan langkah-langkah keamanan mendadak, termasuk memblokir akses Wi-Fi publik di dekat lokasi ujian dan mengerahkan ribuan pengawas tambahan. Para siswa juga diinstruksikan untuk hanya menggunakan pensil serta mengenakan pakaian tanpa kancing—atau menutupi kancing yang ada dengan stiker—guna mencegah penggunaan kamera tersembunyi.

Pihak berwenang juga mengirimkan peringatan darurat ke ponsel di seluruh negeri. Peringatan ini dirancang untuk berbunyi dengan volume maksimal, bahkan pada perangkat yang sedang dalam mode senyap, sebagai upaya untuk mendeteksi siswa yang tidak menyerahkan ponsel mereka sebelum ujian dimulai.