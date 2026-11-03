Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Informasi Pribadi 168 Pejabat Korsel Bocor dan Disebar, Termasuk Presiden dan Menteri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |17:30 WIB
Informasi Pribadi 168 Pejabat Korsel Bocor dan Disebar, Termasuk Presiden dan Menteri
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.
A
A
A

SEOUL - Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengadakan rapat darurat pada Selasa (3/11/2026) setelah informasi pribadi milik Presiden Lee Jae-myung dan 167 orang lainnya yang mendampinginya dalam perjalanan ke luar negeri bocor secara daring, lapor Kantor Berita Yonhap.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, Lim Kwang-hyun, tersebut digelar menyusul laporan bahwa sebuah berkas berisi data pribadi rombongan kepresidenan telah diunggah ke situs web yang dapat diakses publik pada bulan Juni lalu.

Informasi yang bocor tersebut dilaporkan mencakup tanggal lahir dan nomor paspor.

Mereka yang terdampak termasuk ibu negara, para pembantu senior presiden, menteri pemerintah, pejabat keamanan, dan jurnalis.

Lee menjabat pada bulan Juni setelah pemilihan presiden sela yang dipicu oleh pelengseran mantan Presiden Yoon Suk-yeol, menyusul deklarasi darurat militer yang sempat ia berlakukan pada Desember 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/205/3249129//korea_culture_ktour-tq7R_large.jpg
Korea Culture K-Tour Suguhi Demo Glass Skin Makeup hingga Dance Performance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/18/3247664//ilustrasi-s6mA_large.jpg
Pria Berpisau Tikam 8 Orang di Supermarket Korsel, 2 Korban Luka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/298/3247105//kedutaan_besar_korea_selatan_gelar_kompetisi_dessert_korea_indonesia-NLg5_large.jpg
Kedutaan Besar Korea Selatan Gelar Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Jadi Media Mempertemukan 2 Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/18/3245796//ilustrasi-V7AI_large.jpg
Kembali Tegang dengan Korsel, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245762//video_yang_diunggah_akun_instagram_instagram-KriQ_large.jpg
Data Pribadi Menkomdigi Diduga Bocor, Bisa Dibeli hanya Seharga Rp2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/18/3243343//ilustrasi-34UL_large.jpg
3 Tentara Korsel Luka-Luka Akibat Ledakan di Zona Demiliterisasi Perbatasan Korut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement