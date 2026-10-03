Data Pribadi Menkomdigi Diduga Bocor, Bisa Dibeli hanya Seharga Rp2000

JAKARTA — Dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mencuat ke publik dan mendadak viral di media sosial. Kasus ini menjadi sorotan setelah pemilik akun Instagram @realmrbert mengunggah video yang menayangkan dokumen serta informasi sensitif milik sang menteri.

"Kepada Ibu Meutya Hafid yang terhormat, Menteri Komdigi Indonesia. Ibu, ini adalah foto KTP-mu, atau pernah jadi foto KTP-mu. Benar tidak Ibu? Ini adalah data keluargamu, data anakmu, data suamimu yang saya tutupi untuk menjaga privasi Ibu. Ini adalah kata sandi Ibu yang jelas semuanya bisa dibaca. Kata sandi seorang Menteri Komdigi,” ujar akun tersebut dalam videonya, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Pemilik akun tersebut menegaskan bahwa aksinya dilakukan bukan untuk mempermalukan Meutya Hafid maupun melakukan tindakan doxing. Langkah itu diambil sebagai pengingat keras bahwa klaim atau laporan yang menyebut kondisi kebocoran data di Indonesia "baik-baik saja" adalah tidak benar.

Ia menuturkan, maraknya kebocoran data pribadi di tanah air telah sampai pada tahap masif, hingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus penipuan terbanyak kedua di dunia.

“Bagaimana jikalau seorang menteri nomor satu yang harusnya peduli dengan kebocoran datanya saja bocor separah ini, bagaimana kami rakyat kecil di bawah ini? Tahukah Ibu bahwa kami jadi target penipuan nonstop dari seluruh arah? Tahukah Ibu bahwa kami tidak berani lagi mengangkat telepon karena kemungkinan besar dari 10 telepon yang kami terima, banyak sekali penipu yang tahu data pribadi kami?” tuturnya.

Selain itu, ia membeberkan praktik jual beli data pribadi yang dijual sangat murah di pasaran gelap, yakni seharga Rp10.000 per orang—sudah mencakup foto wajah hingga lokasi pemilik data. Bahkan, ia menyebut data pribadi milik Menkomdigi bisa dibeli hanya dengan harga Rp2.000.