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Menkomdigi Dorong Indonesia Jadi Pencipta Teknologi AI, Bukan Sekadar Pasar

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |14:49 WIB
Menkomdigi Dorong Indonesia Jadi Pencipta Teknologi AI, Bukan Sekadar Pasar
Menkomdigi, Meutya Hafid (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kecerdasan buatan (AI) berkembang begitu pesat dan mulai memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, di tengah euforia perkembangan teknologi tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap masa depan manusia.

Apakah AI akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, atau justru membuat manusia kehilangan sesuatu yang paling mendasar dari dirinya?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam World Encounter Summit 2026 yang mempertemukan pemimpin pemerintah, pemuda, akademisi, tokoh agama, perusahaan teknologi, hingga masyarakat sipil dari berbagai negara di Bali.

Rangkaian forum diawali melalui Bali Harmony Dialogue, pada Kamis 3 September 2026 di United In Diversity (UID) Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.

Forum tersebut kemudian dilanjutkan dengan XI International Scholas Chairs Congress 2026 yang berlangsung pada 4-6 September 2026.

Para peserta dari lima benua membahas dampak AI terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, dunia kerja, kesehatan mental generasi muda, demokrasi, hingga hubungan sosial.

Salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah kesenjangan dalam perkembangan AI. Tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap data, daya komputasi, infrastruktur digital, talenta, maupun kemampuan untuk mengatur teknologi tersebut.

Karena itu, pemerataan manfaat AI dinilai bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan juga menyangkut keadilan sosial, ekonomi, moral, dan lingkungan.

 

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