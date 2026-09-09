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Bantu Pencarian Jurnalis yang Hilang, Kemkomdigi Perkuat Jaringan di Selat Sunda

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |18:46 WIB
Bantu Pencarian Jurnalis yang Hilang, Kemkomdigi Perkuat Jaringan di Selat Sunda
Gunung Anak Krakatau.
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JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontaknya rombongan jurnalis yang tengah meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Guna mendukung upaya pencarian, Komdigi melakukan penguatan kualitas telekomunikasi di sekitar lokasi.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun mengajak masyarakat untuk mendoakan rombongan jurnalis yang hingga kini masih dinyatakan hilang kontak, yakni M. Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Kantor Berita Antara), Ari Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews.id), Firman Daus (Jurnalis Anadolu Agency), dan Donal Husni (freelance).

“Kami turut merasakan kekhawatiran keluarga, rekan-rekan pers, dan seluruh masyarakat. Doa kami menyertai M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, Donal, serta seluruh awak kapal yang berada dalam rombongan tersebut. Semoga seluruhnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Meutya.

Sebagai informasi, lima jurnalis dan tiga kru speedboat hilang kontak di perairan Selat Sunda saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) pada Senin (7/9/2026) siang. Tak berselang lama dari waktu keberangkatan, komunikasi rombongan terputus.

Hingga Rabu siang, keberadaan mereka belum diketahui, sehingga operasi SAR gabungan terus dikerahkan untuk mencari rombongan tersebut.

Terkait hal ini, Meutya mengatakan Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan Basarnas sebagai otoritas pencarian dan pertolongan, serta dengan TNI, Polri, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Koordinasi dilakukan untuk mendukung kelancaran operasi pencarian dan memastikan informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara tepat dan terverifikasi,” jelas Meutya.

 

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