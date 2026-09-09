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Pencarian 5 Jurnalis Peliput Anak Krakatau yang Hilang Diperluas, 7 SRU Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |18:35 WIB
Pencarian 5 Jurnalis Peliput Anak Krakatau yang Hilang Diperluas, 7 SRU Dikerahkan
Tim SAR memperluas pencarian jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau.
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JAKARTA – Memasuki hari kedua operasi SAR, Tim SAR Gabungan memperluas area penyisiran dengan mengerahkan tujuh Search and Rescue Unit (SRU) ke sejumlah sektor untuk mencari delapan orang yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, Rabu (9/9/2026).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, menyampaikan bahwa pihaknya memperluas area pencarian dengan mengoptimalkan seluruh unsur serta sarana yang tersedia.

“Hari kedua ini kami memperluas area pencarian dengan membagi tim menjadi beberapa SRU di sejumlah sektor. Seluruh sarana dan unsur yang terlibat kami optimalkan untuk menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian,” ujar Al Amrad dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Lebih lanjut, operasi pencarian menggunakan KN SAR Tetuka 247 bertugas melakukan penyisiran di Sektor 2 dengan total jarak 68,3 nautical mile (NM). Sementara itu, KAL Anyer menyisir area yang sama dengan total jarak 69,5 NM.

Pencarian juga dilakukan oleh RIB 02 dan RIB 03 Lampung di Sektor 1 dengan total jarak 67 NM. Selain melakukan penyisiran, tim turut melakukan pemantauan visual di sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, hingga kawasan Krakatau.

Sementara itu, RIB 02 Banten melakukan penyisiran di sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang. KP Sanjaya menyisir Sektor 4 dengan total jarak 67,3 NM, sedangkan KRI Leuser dan KRI Lepu masing-masing melakukan pencarian di sektor yang telah ditentukan.

Sejumlah SRU telah melakukan pemantauan visual di sekitar Gunung Anak Krakatau dan Rakata Besar. Namun, hingga laporan diterima, seluruh penyisiran masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan delapan orang yang dicari.

 

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