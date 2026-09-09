Area Diperluas, Ini Titik Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Anak Krakatau

Basarnas lanjutkan pencarian lima jurnalis hilang kontak di kawasan Gunung Anak Krakatau (Foto: Dok Basarnas)

JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali melakukan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak saat menumpang speedboat di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Di hari kedua pencarian, Operasi SAR dimulai pada Rabu (9/9/2026) pukul 07.00 WIB.

"Dalam pelaksanaan pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan membagi operasi menjadi empat Search and Rescue Unit (SRU) untuk memperluas cakupan area pencarian," kata Kasubsie Ops dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Adapun SRU 1 menggunakan KN SAR Tetuka 247 dengan rencana penyisiran sejauh 68,3 nautical mile (NM) dan jarak antarjalur pencarian atau spacing 3 NM. Sementara SRU 2 menggunakan KAL Anyer dengan total jarak penyisiran 69,5 NM dan spacing 3 NM.

Kedua SRU tersebut melakukan pencarian di area perairan yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan operasi SAR. Sementara itu, SRU 3 menggunakan RIB 01 Lampung dengan total rencana penyisiran 67 NM dan spacing 1 NM.

SRU 4 menggunakan RIB 02 Banten untuk melakukan penyisiran di sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang, yang menjadi salah satu area pencarian berdasarkan hasil evaluasi operasi sebelumnya.