Pramono Ungkap Modifikasi Cuaca Jakarta Sudah 5 Sorti, Tapi Awan Belum Cukup

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada Selasa (8/9/2026). Operasi tersebut dilakukan untuk memicu turunnya hujan di tengah musim kemarau sekaligus membantu meluruhkan dampak abu vulkanik di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, OMC dilakukan menggunakan pesawat Cessna sebanyak lima kali sorti. Namun, pelaksanaan operasi terkendala kondisi awan yang dinilai belum cukup mendukung.

“Sebenarnya hari ini kita sudah menerbangkan pesawat Cessna sebanyak 5 sorti, tetapi memang awannya itu masih enggak cukup,” ujar Pramono.

Meski demikian, Pramono berharap OMC tersebut dapat menghasilkan hujan di wilayah Jakarta pada Selasa sore atau malam.