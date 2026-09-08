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Trump Klaim Bulan Sebagai Wilayah AS, Unggah Gambar Pasukan Luar Angkasa Mirip Star Wars

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |01:10 WIB
Trump Klaim Bulan Sebagai Wilayah AS, Unggah Gambar Pasukan Luar Angkasa Mirip Star Wars
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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WASHINGTON – Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat (AS) sebagai pemilik Bulan dalam sebuah unggahan di Truth Social. Ini merupakan salah satu dari rangkaian unggahan membingungkan Trump di media sosial miliknya itu, yang sebagian bertujuan untuk mengganti nama dan mengklaim kepemilikan atas wilayah daratan.

Pada Minggu (6/9/2026) sore, Trump mengunggah foto Bulan dengan tulisan besar yang terpampang di atas foto tersebut: "Bulan adalah Milik Kita."

Dilansir Irish Times, beberapa menit sebelumnya, Trump mengunggah gambar seragam hitam untuk U.S. Space Force yang tampak dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), dengan palet warna "abu-abu antariksa, hitam pekat, abu-abu perak, dan hitam". Seragam tersebut juga dilengkapi dengan lencana bahu dan kerah, emblem lengan, serta ikat pinggang.

Pengguna media sosial dengan cepat membandingkan unggahan Trump mengenai kepemilikan Bulan dan seragam Space Force dengan seragam militer Empire, faksi antagonis dalam waralaba film "Star Wars".

Unggahan Truth Social Donald Trump.

"Saatnya memutar lagu 'Imperial March' dari Star Wars," tulis seorang pengguna X.

"Jelas sekali nuansanya mirip pasukan Kekaisaran Star Wars," tambah pengguna lain.

"Mengapa berhenti di Bulan? Bagaimana dengan Mars? Atau lebih baik lagi, dia harus pergi ke Matahari," tambah pengguna lain.

Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967, yang ditandatangani oleh AS dan lebih dari 100 negara lain, secara eksplisit menyatakan bahwa luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, tidak tunduk pada penguasaan nasional melalui klaim kedaulatan, penggunaan, pendudukan, atau cara lain apa pun.

 

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