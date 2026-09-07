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Kecelakaan Pesawat Kargo Amazon di Bandara Miami Tewaskan 5 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |09:26 WIB
Kecelakaan Pesawat Kargo Amazon di Bandara Miami Tewaskan 5 Orang
Pesawat kargo Amazon mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Miami. (Foto: AFP)
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MIAMI - Setidaknya lima orang tewas dan lima lainnya terluka ketika sebuah pesawat kargo Amazon melampaui batas landasan pacu (overrun) di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat (AS), dan menabrak beberapa kendaraan, menurut keterangan pejabat setempat.

Sheriff Miami, Rosie Cordero-Stutz, menyatakan bahwa "tidak ada ancaman nyata terhadap keselamatan publik" akibat insiden tersebut, tetapi terdapat "setidaknya lima korban jiwa" di lokasi kejadian.

Pesawat kargo Boeing 767 tersebut melampaui batas landasan pacu di Bandara Internasional Miami, Florida, pada Minggu (6/9/2026), yang memicu penghentian sementara penerbangan masuk (ground stop) sementara otoritas penerbangan AS memulai penyelidikan.

Federal Aviation Administration (FAA) mengonfirmasi bahwa pesawat kargo Boeing 767-300 milik 21 Air dengan nomor penerbangan 7598 melampaui batas landasan pacu setelah mendarat sekitar pukul 14.00 waktu setempat (18.00 GMT) pada Minggu.

Pesawat tersebut sebelumnya lepas landas dari Bandara Internasional Luis Munoz Marin di San Juan, Puerto Riko.

Laporan awal menunjukkan bahwa pesawat keluar dari jalur landasan pacu dan melintasi jalan raya di dekat bandara. Gambar-gambar dari lokasi kejadian memperlihatkan kepulan asap di dekat landasan pacu.

FAA menyatakan akan menyelidiki insiden tersebut, seraya mencatat bahwa informasi yang tersedia masih bersifat awal dan dapat berubah.

Badan tersebut memberlakukan penghentian sementara penerbangan masuk ke Bandara Internasional Miami karena adanya pesawat yang tidak dapat bergerak serta kendala pada landasan pacu dan jalur penghubung (taxiway).

 

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