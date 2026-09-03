Penembakan di Minneapolis Tewaskan 2 Orang, Lukai 6 Lainnya

MINNEAPOLIS – Setidaknya dua orang tewas dan enam lainnya terluka dalam sebuah penembakan di pusat kota Minneapolis, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat (AS); demikian dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit.

Dua petugas polisi termasuk di antara korban luka setelah insiden penembakan terjadi saat petugas merespons kejadian awal, menurut keterangan otoritas setempat dan pejabat kesehatan.

"Departemen Kepolisian Minneapolis sedang berada di lokasi penembakan di kawasan 15 E Grant St. yang melibatkan sejumlah korban," demikian pernyataan pemerintah kota di platform X, sebagaimana dilansir TRT. Pernyataan tersebut juga mengimbau warga untuk menjauhi area yang mencakup wilayah antara 12th Street hingga Franklin Avenue dan antara Hennepin Avenue hingga 3rd Avenue South.

Pelaku penembakan telah ditemukan dan satu orang telah diamankan, menurut peringatan darurat yang dikeluarkan oleh University of St. Thomas dan dikutip oleh media setempat.

Mengutip sumber dari aparat penegak hukum dan pemerintah kota, stasiun penyiaran lokal KSTP-TV melaporkan bahwa sejumlah warga sipil tewas setelah setidaknya enam orang—termasuk dua petugas polisi tersebut—tertembak.

Menurut stasiun tersebut, satu petugas tertembak di bagian perut dan menjalani operasi darurat, sementara petugas kedua mengalami luka tembak di kaki yang tidak mengancam nyawa.

Pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi laporan mengenai korban jiwa tersebut.

Respons Federal

Agen khusus dari Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) di St. Paul dikerahkan ke lokasi yang ditetapkan sebagai insiden penembak aktif di dekat East Grant Street dan South Marquette Avenue.