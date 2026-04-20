Ayah Bunuh 7 Anak dan Seorang Bocah Lainnya dalam Penembakan Massal di Louisiana

JAKARTA – Seorang pria bersenjata di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat (AS), menembak mati delapan anak, termasuk tujuh anaknya sendiri pada Minggu (19/4/2026). Pelaku juga menembak dua orang lainnya sebelum akhirnya tewas ditembak polisi, demikian keterangan pihak berwenang.

Korban penembakan yang terjadi di dua rumah di Shreveport itu berusia antara satu hingga sekitar 12 tahun, kata juru bicara Departemen Kepolisian Shreveport, Chris Bordelon. Salah satu orang dewasa yang terluka merupakan ibu dari anak-anak tersangka.

Tersangka, yang diidentifikasi Bordelon sebagai Shamar Elkins, tewas setelah pengejaran polisi. Petugas menembak tersangka selama pengejaran setelah ia merampas sebuah kendaraan dengan todongan senjata, lanjut Bordelon.

Hingga saat ini, para penyelidik belum mengungkapkan motif yang memicu kekerasan tersebut. Bordelon menyatakan masih banyak hal yang perlu diselidiki, tetapi para detektif meyakini penembakan itu "sepenuhnya merupakan insiden domestik".

"Ini adalah TKP yang sangat luas, tidak seperti apa pun yang pernah kita lihat sebelumnya," kata Bordelon sebagaimana dilansir dari Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa Elkins sudah dikenal oleh kepolisian dan sempat ditangkap pada tahun 2019 dalam kasus senjata api. Namun, para pejabat tidak mengetahui adanya riwayat masalah kekerasan dalam rumah tangga lainnya.