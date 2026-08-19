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Penembakan di Sekolah Filipina, Dua Orang Tewas dan Sejumlah Siswa Terluka

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |09:52 WIB
Penembakan di Sekolah Filipina, Dua Orang Tewas dan Sejumlah Siswa Terluka
Kasus Penembakan (foto: Freepik)
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ZAMBOANGA - Sedikitnya dua orang tewas dan sejumlah lainnya terluka, dalam penembakan di sebuah sekolah menengah di Filipina selatan. Tersangka pelaku diduga menyiarkan secara langsung aksinya.

Dilansir dari bnonews, Rabu (19/8/2026). Penembakan terjadi sekitar pukul 08.30 waktu setempat, Selasa, di Sekolah Menengah Atas Ateneo de Zamboanga, Kota Zamboanga, wilayah selatan Filipina.

Rekaman yang diduga dibuat oleh pelaku memperlihatkan seorang pria berjalan ke bagian depan kelas sambil membawa senapan dan mengarahkannya kepada seorang guru. Senjata tersebut tampak sempat macet saat para siswa menyaksikan dengan kebingungan.

Pelaku kemudian kembali mencoba menembakkan senjata tersebut hingga sebuah peluru dilepaskan ke arah guru.

Setelah itu, tersangka masuk ke dalam ruang kelas ketika para siswa mulai berhamburan menyelamatkan diri. Dia kemudian berpindah ke ruang kelas kedua, mengeluarkan pistol, dan diduga mencoba menembaki para siswa.

Namun, senjata tersebut kembali tampak mengalami gangguan. Pelaku kemudian terlihat menembak sedikitnya tiga siswa yang berada di dalam kelas, sementara beberapa siswa lainnya tidak sempat melarikan diri.

 

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