Eksekutif New York Times Tewas Diberondong Peluru, Diduga Ditembak Mertuanya yang Sudah Lansia

NEW YORK - Seorang eksekutif New York Times tewas ditembak di California, Amerika Serikat (AS) diduga oleh pelaku berusia lanjut yang adalah orang tua dari istrinya. Kedua pelaku kini telah ditahan atas dugaan pembunuhan.

Jonathan McKinsey (40 tahun), direktur teknik untuk pengalaman pemain gim di surat kabar tersebut, ditemukan dengan sejumlah luka tembak di sebuah tempat parkir di Dublin—sekitar 56 km (35 mil) di sebelah timur San Francisco—pada Sabtu (26/9/2026) sore, menurut keterangan polisi.

Shouyong Zhang dan Shili Chen, mertuanya yang sama-sama berusia 77 tahun, menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk pembunuhan tingkat pertama.

Belum diketahui apakah pasangan tersebut telah memiliki pengacara; mereka dijadwalkan hadir di pengadilan pada Rabu (30/9/2026) untuk menghadapi dakwaan secara resmi.

Kematian McKinsey telah dikonfirmasi oleh pihak New York Times.

Jenazahnya ditemukan pada Sabtu sore pukul 15.00 (23.00 GMT) di luar area Dublin Sports Grounds.

Sejumlah saksi mata mengatakan kepada KGO-TV di San Francisco bahwa mereka mendengar rentetan suara tembakan sebelum melihat korban tergeletak di tanah.

"Saya melihat pria itu jatuh ke tanah: kepala dan dadanya berlumuran darah," ujar saksi mata Assad Razawi kepada kantor berita tersebut, sebagaimana dilansir BBC.

Putrinya menambahkan bahwa sang ayah melihat pasangan tersebut "berjalan bersama dan kemudian berlalu dengan santai dari lokasi penembakan".