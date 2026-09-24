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Tiba di AS, Xi Jinping Disambut Hangat Trump

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |09:02 WIB
Tiba di AS, Xi Jinping Disambut Hangat Trump
Xi Jinping disambut Trump saat tiba di AS (Foto: Aljazeera)
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WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut langsung Presiden China Xi Jinping di bandara pada Rabu 23 September 2026. Penyambutan langka secara personal itu menjadi awal kunjungan kenegaraan Xi yang digelar dengan upacara megah untuk meredakan ketegangan kedua negara, mulai dari kecerdasan buatan (AI), perdagangan hingga Iran.

Pertemuan Trump dan Xi diperkirakan lebih banyak menampilkan kemegahan seremoni daripada menghasilkan terobosan substansial. Namun, kesepakatan awal tercapai setelah Washington mengumumkan perpanjangan gencatan perdagangan dengan Beijing selama dua bulan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada November.

Setelah karpet merah digelar, Trump dan Ibu Negara Melania Trump berjabat tangan dengan Xi dan istrinya, Peng Liyuan, setelah Presiden China itu turun dari pesawat di Pangkalan Gabungan Andrews, lapangan udara militer AS di luar Washington.

Trump yang mengenakan mantel panjang dan sarung tangan kemudian berdiri berdampingan dengan Xi di landasan. Keduanya menyaksikan pertunjukan marching band militer yang memainkan lagu kebangsaan masing-masing negara.

Suasana sempat dikejutkan oleh penerbangan dua pesawat pembom B-1. Suara deru pesawat tampak membuat Trump yang berusia 80 tahun terkejut dan meringis, sementara Xi berdiri tenang di sampingnya.

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