KTT BRICS Ke-18 Dimulai, Prabowo Satu Forum dengan Xi Jinping dan Putin

JAKARTA - Rangkaian penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, resmi dimulai pada Sabtu (12/9/2026). Hal itu ditandai dengan kehadiran seluruh pemimpin negara anggota BRICS dalam sesi terbatas bertema 'Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism'.

Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin negara lainnya seperti Presiden China Xi Jinping hingga Presiden Rusia Vladimir Putin memasuki Summit Hall dan mengikuti rangkaian acara KTT.

Dalam sesi tersebut, Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi selaku Ketua BRICS tahun 2026 menyampaikan pengantar dengan menekankan komitmen India selama memimpin BRICS pada 2026 untuk menempatkan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dalam memperkuat ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.

"Saya sangat senang menyambut Anda semua di India. Kepemimpinan India di BRICS didasarkan pada pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mengutamakan kemanusiaan. Ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan senantiasa menjadi prioritas kami," kata PM Modi.

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS juga menjadi momentum bagi Prabowo untuk menyampaikan posisi dan kepentingan Indonesia dalam berbagai isu global, sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS.