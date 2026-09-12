Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Patroli Kamtibmas, Brimob Polda Metro Jaya Temukan Sopir Taksi Meninggal di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |11:54 WIB
Patroli Kamtibmas, Brimob Polda Metro Jaya Temukan Sopir Taksi Meninggal di Jaksel
Brimob Polda Metro Jaya menemukan seorang sopir taksi Bluebird meninggal dunia di Kebayoran Baru.
A
A
A

JAKARTA - Personel Batalyon A Pelopor Brimob Polda Metro Jaya menemukan seorang sopir taksi yang meninggal dunia saat melakukan patroli malam bersama personel Polsek Kebayoran Baru, Sabtu (12/9/2026) dini hari. Patroli tersebut merupakan langkah menjaga keamanan dan mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat.

Penemuan ini terjadi saat anggota melintas di Jalan Iskandarsyah Raya. Petugas mendapati kerumunan warga dan seorang pengemudi taksi Bluebird bernama Yuda Susanto dalam keadaan meninggal dunia. Personel kemudian berkoordinasi dengan Polsek Metro Kebayoran Baru untuk penanganan lebih lanjut.

Kegiatan patroli ini sendiri merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi tetap kondusif, khususnya pada malam hingga dini hari.

"Patroli dilakukan untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Koordinasi dengan jajaran kewilayahan juga terus kami kedepankan," ujar Kombes Pol. Henik Maryanto kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026).

Kehadiran personel di lapangan tidak hanya bertujuan mencegah gangguan keamanan, tetapi juga memberikan respons ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/338/3241519//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-qEP5_large.jpg
Abah Setu Minta Maaf, Polisi Masih Dalami Dugaan Penghinaan Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/338/3241272//penangkapan_narkoba-UuFj_large.jpg
Ngeri! Jaringan Narkoba di Bekasi Dilengkapi Senpi, 5 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/338/3241372//dollar-4DqF_large.jpg
Terkuak di Balik Kasus 34 Lembar Uang Dollar Singapura Palsu, Ada Janji Bayaran 51.000 SGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240717//kejagung-Isy0_large.jpg
Hormati Proses Hukum, Kejagung Persilakan Polisi Periksa Febrio Adiono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/338/3240674//ditlantas_polda_metro_jaya_bagikan_20_ribu_masker-D2tx_large.jpeg
Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20 Ribu Masker kepada Pengemudi Ojol di Tengah Sebaran Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/338/3240560//polisi_semprot_jalan_ibu_kota_cegah_sebaran_abu_gunung_anak_krakatau-hJTr_large.jpg
Cegah Sebaran Abu Gunung Anak Krakatau, Polisi Semprot Jalan Ibu Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement