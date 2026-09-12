Patroli Kamtibmas, Brimob Polda Metro Jaya Temukan Sopir Taksi Meninggal di Jaksel

Brimob Polda Metro Jaya menemukan seorang sopir taksi Bluebird meninggal dunia di Kebayoran Baru.

JAKARTA - Personel Batalyon A Pelopor Brimob Polda Metro Jaya menemukan seorang sopir taksi yang meninggal dunia saat melakukan patroli malam bersama personel Polsek Kebayoran Baru, Sabtu (12/9/2026) dini hari. Patroli tersebut merupakan langkah menjaga keamanan dan mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat.

Penemuan ini terjadi saat anggota melintas di Jalan Iskandarsyah Raya. Petugas mendapati kerumunan warga dan seorang pengemudi taksi Bluebird bernama Yuda Susanto dalam keadaan meninggal dunia. Personel kemudian berkoordinasi dengan Polsek Metro Kebayoran Baru untuk penanganan lebih lanjut.

Kegiatan patroli ini sendiri merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi tetap kondusif, khususnya pada malam hingga dini hari.

"Patroli dilakukan untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Koordinasi dengan jajaran kewilayahan juga terus kami kedepankan," ujar Kombes Pol. Henik Maryanto kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026).

Kehadiran personel di lapangan tidak hanya bertujuan mencegah gangguan keamanan, tetapi juga memberikan respons ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

(Rahman Asmardika)

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