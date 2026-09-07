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Hormati Proses Hukum, Kejagung Persilakan Polisi Periksa Febrio Adiono

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |23:31 WIB
Hormati Proses Hukum, Kejagung Persilakan Polisi Periksa Febrio Adiono
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa Staf Administrasi Kejagung, Febrio Adiono, jika diperlukan dalam penyelidikan kasus kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah. Kejagung menegaskan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan penyidik.

"Yang jelas perkara itu kompetensi dan kewenangan dari tim penyidik Polda Metro ya. Semuanya kewenangan dari sana. Kita menghormati proses hukum yang dijalankan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Senin (7/9/2026).

Anang menegaskan, Kejagung tidak akan menghalangi proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya, termasuk apabila penyidik membutuhkan keterangan Febrio. Menurutnya, status Febrio sebagai pegawai Kejagung tidak membuatnya memiliki kedudukan berbeda di hadapan hukum.

"Memang yang bersangkutan adalah pegawai di Kejaksaan Agung dan kita persilakan, equality before the law silakan saja," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus kematian Sutrimo hingga kini masih dalam penyelidikan Polda Metro Jaya. Penyidik juga akan mendalami dugaan keterlibatan Febrio dalam kasus tersebut.

Febrio menjadi salah satu pihak yang akan didalami penyidik setelah keluarga Sutrimo mengajukan namanya untuk diperiksa sebagai saksi. Hal tersebut sebelumnya disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

“Ya salah satunya akan kita dalami,” kata Budi, Rabu 2 September 2026.

(Arief Setyadi )

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