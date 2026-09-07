Kawasan IKN Dilanda Karhutla Seluas 458 Hektare

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyebut kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 458 hektare. Saat ini, tim di lapangan masih berupaya melakukan pemadaman.

"Yang sekarang sedang terbakar, ada di Kalimantan Timur di kawasan IKN, itu seluas 458 hektare sedang ditangani, masih belum padam," kata Suharyanto usai rapat koordinasi di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Selain itu, BNPB juga mencatat kejadian karhutla di Jawa Timur yang melanda kawasan pegunungan. Sementara itu, karhutla di Papua Barat disebut Suharyanto telah padam.

"Kemudian kawasan Gunung Ijen di Jawa Timur ada 2,5 hektare. Kawasan Gunung Butak di Jawa Timur ada 16,5 hektare. Kemudian Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, 223,5 hektare, ini sudah padam," kata dia.

Kebakaran di tengah musim kemarau ini juga melanda tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Menurut Suharyanto, upaya penanganan di area TPA lebih mudah dibandingkan pemadaman pada lahan gambut.

"Ada satu tempat pembuangan akhir sampah di Solo, Putri Cempo, seluas 4,6 hektare, ini sedang dilakukan pemadaman. Jumlahnya adalah 705,1 hektare. Tetapi yang 705,1 hektare ini karena bukan lahan gambut, itu kita memadamkannya lebih mudah," sambungnya.