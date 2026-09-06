Erupsi Anak Krakatau, BNPB: Belum Ada Daerah Terdampak Tetapkan Status Darurat Bencana

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan hingga saat ini belum ada daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menetapkan status kedaruratan kebencanaan.

"Belum ada satu pun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan," kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam konferensi persnya secara daring, Minggu (6/9/2026).

Dengan belum adanya penetapan status kedaruratan, kata dia, pemerintah daerah (Pemda) dinilai masih mampu menangani dan belum meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan.

"Namun demikian, sekali lagi, kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan," ujarnya.

Tim yang diterjunkan BNPB ini merupakan tim advance yang bertugas untuk melakukan pengecekan alat pemantau, sirene, rambu evakuasi, hingga menyiapkan rencana kontinjensi masing-masing kabupaten yang terdampak.

"Termasuk juga kami mengecek ketersediaan permakanan, gudang-gudang logistik milik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ya. Jangan sampai nanti kosong isinya, dan apabila memang diperlukan untuk bantuan dari pemerintah pusat, ini kami akan segera dorong," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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