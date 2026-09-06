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Anak Krakatau Meletus, Banyak Penumpang Batalkan Penyeberangan ke Bakauheni

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |16:01 WIB
Anak Krakatau Meletus, Banyak Penumpang Batalkan Penyeberangan ke Bakauheni
Menhub Dudy Purwagandhi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan layanan penyeberangan Merak-Bakauheni tak terdampak erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Pihaknya memutuskan untuk tak menambah armada kapal lantaran jumlah penumpang cenderung menurun.

"Kami belum melakukan penambahan jumlah kapal penyeberangan dari Merak ke Bakauheni karena kecenderungan penumpang saat ini justru malah menurun," ungkap Dudy saat jumpa pers secara virtual, Minggu (6/9/2026).

Dudy menyampaikan erupsi Gunung Api Anak Krakatau berdampak pada penumpang yang membatalkan pesanan. Untuk itu, ia menyatakan tak akan menambah armada kapal.

"Dengan kondisi erupsi Anak Gunung Krakatau, banyak penumpang yang sepertinya membatalkan penyeberangannya dari Merak ke Bakauheni ataupun sebaliknya," tuturnya.

"Jadi penambahan kapal penyeberangan belum kami lakukan, belum kami pandang perlu mengingat jumlah penumpang juga berkurang," ujar Dudy.

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