Imbas Erupsi Anak Krakatau, Pendaratan Dua Pesawat dari Saudi Dialihkan ke Bandara Kertajati

Pendaratan dua pesawat dari Saudi dialihkan ke Bandara Kertajati imbas erupsi Gunung Anak Krakatau (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, pendaratan dua pesawat dari Jeddah dan Madinah, Arab Saudi dialihkan ke Bandar Udara (Bandara) Kertajati. Pengalihan dilakukan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Saya ingin sampaikan juga ke masyarakat bahwa ada dua flight Garuda dari Jeddah dan Madinah, itu kami alihkan pendaratannya ke Bandara Kertajati," ucap Dudy dalam jumpa pers secara virtual, Minggu (6/9/2026).

Dudy menjelaskan, Bandara Kertajati belum terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu, ia menilai Bandara Kertajati masih memungkinkan untuk dilakukan pendaratan.

"Jadi ada dua nanti flight eh diperkirakan eh mungkin 1 jam lagi itu akan mendarat di Kertajati," tuturnya.

"Namun demikian, mengingat cuaca yang selalu dinamis, sangat berdinamis, kami minta supaya airlines juga mengantisipasi atau mewaspadai apabila penyebaran dari debu vulkanik ini mengarah ke Kertajati," imbuhnya.

Dudy juga menawarkan pada pihak maskapai untuk menggunakan sejumlah bandara yang tak terdampak erupsi Anak Krakatau sebagai alternatif penyelenggaraan penerbangan, salah satunya Bandara Kertajati.

"Kemudian Bandara Semarang Ahmad Yani, dan juga Bandara Surabaya Juanda. Jadi ada beberapa bandara yang di Jawa yang kami persiapkan sebagai alternatif untuk dilakukan pendaratan dari luar Jawa maupun internasional," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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