Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Badan Geologi Sebut Dentuman di Bandung Berasal dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |14:01 WIB
Badan Geologi Sebut Dentuman di Bandung Berasal dari Erupsi Gunung Anak Krakatau
Ilustrasi dentuman terdengar di Bandung, Jawa Barat (Foto: Ilustrasi AI)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena dentuman dan suara gemuruh sempat menggegerkan warga Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung. Dentuman itu bahkan menggetarkan kaca hingga plafon rumah warga.

"Kami perjelaskan juga bahwa pada tanggal 4 sampai 5 September 2026, ada suara dentuman tadi dan getaran pada kaca serta pintu yang dilaporkan di sejumlah wilayah Jawa Barat," kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, Minggu (6/9/2026).

Dia menjelaskan, terdapat kesesuaian waktu antara aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan fenomena dentuman. Dugaan itu kemudian diperkuat dengan sinyal yang terekam pada sejumlah stasiun pemantauan di Jawa Barat.

"Tentunya ini kita apa namanya, melihat bahwa kesesuaian waktu dan erupsi Gunung Api Krakatau dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Krakatau," katanya.

Gelombang akustik berfrekuensi rendah dari aktivitas erupsi ia sebut dapat merambat dengan jarak yang jauh pada kondisi atmosfer tertentu. Hal ini dapat memberikan efek kepada masyarakat sebagai suara dentuman ataupun getaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240422/erupsi_gunung_anak_krakatau-cU37_large.jpg
BMKG Deteksi Dua Klaster Abu Vulkanik Anak Krakatau, Menyebar ke Jakarta-Jabar hingga Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240219/viral-DL4G_large.jpeg
Gunung Anak Krakatau Meletus Pagi Ini, Semburkan Lava Air Mancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/340/3232334/viral-sFrE_large.jpg
Waspada! Gunung Anak Krakatau Keluarkan Asap Kawah hingga 100 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/340/2939227/gunung-anak-krakatau-erupsi-semburkan-abu-vulkanik-setinggi-200-meter-PXPnS8tKNe.jpeg
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/340/2938674/gunung-anak-krakatau-erupsi-abu-vulkanik-capai-1-kilometer-9Vca4Nf7qn.jpg
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Abu Vulkanik Capai 1 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/340/2938006/gunung-anak-krakatau-kembali-erupsi-tinggi-abu-vulkanik-capai-1-kilometer-J6JIsNDU7Q.jpg
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Tinggi Abu Vulkanik Capai 1 Kilometer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement