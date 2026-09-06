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Kronologi Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka di Jalan Tol Usai Hilang Setahun

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |00:05 WIB
Kronologi Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka di Jalan Tol Usai Hilang Setahun
Kronologi Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka
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SEMARANG - Polisi mengungkap motif kasus pembunuhan Mozza Axillia Gunarsa (18), gadis asal Bergas, Kabupaten Semarang, yang mayatnya ditemukan tinggal kerangka di pinggir Jalan Tol Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.

Pelaku pembunuhan berinisial MVD ditangkap petugas di wilayah Blora, Jawa Tengah, dan saat ini telah mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Semarang.

Kasat Reskrim PPA-PPO Polrestabes Semarang, Kompol Ni Made Sriniti menjelaskan, aksi pembunuhan keji tersebut terjadi pada 25 Juni 2025.

Peristiwa bermula di kamar kos pelaku yang berlokasi di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Semarang.

Pelaku yang mengenali korban melalui media sosial TikTok tersebut nekat menganiaya korban hingga tewas lantaran tersulut emosi dan cemburu.

"Motif sementara pelaku membunuh korban karena cemburu. Pelaku membunuh korban dengan cara membekap mulut korban hingga kehabisan napas,"ujar Kompol Ni Made Sriniti, Sabtu (5/9/2026).

Namun, penyidik masih terus mendalami pengakuan dan keterangan lebih lanjut dari tersangka,''lanjutnya.

 

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