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Pengungkapan Kasus Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka Berawal dari Instagram

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |00:00 WIB
Pengungkapan Kasus Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka Berawal dari Instagram
Mozza Axillia Gunarsa Semasa Hidup/ist
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SEMARANG –  Polisi berhasil menangkap pria berinisial MPDA pelaku pembunuhan Mozza Axillia Gunarsa (19), perempuan asal Bergas yang ditemukan tinggal kerangka di pinggir Tol Jangli, Kota Semarang. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Blora, Jawa Tengah.

Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana menjelaskan kronologi penangkapan pelaku. Berawal dari penyelidikan di sebuah kos di Kota Semarang, polisi mendapatkan informasi bahwa pelaku merupakan warga Blora.

Polisi juga menemukan adanya percakapan korban dengan pelaku di Instagram yang tertaut pada telepon seluler orang tua Mozza.

"Setahun ini kami melaksanakan penyelidikan terkait orang hilang. Beberapa minggu lalu kami dapat petunjuk baru dari orang tua korban, ada perangkat elektronik yang masih tersambung dengan media sosial korban, dari situ penyelidikan bermula," ujar, dikutip, Sabtu (9/5/2026).

"Ada beberapa komunikasi dengan terduga (pelaku) yang kita duga kuat merupakan seseorang yang berinteraksi terakhir dengan orang hilang tersebut ya,"lanjutnya.

Setelah berhasil diamankan, pelaku diperiksa dan akhirnya mengakui  telah melakukan pembunuhan terhadap korban.

“Pelaku mengaku telah membunuh Mozza pada 25 Juni 2025, atau tiga hari sebelum orangtua korban resmi membuat laporan kehilangan di kepolisian pada 28 Juni 2025,” pungkasnya.

 

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