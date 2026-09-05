Keluarga Gelar Tahlilan Berharap Kerangka Terbungkus Karung di Tol Semarang Bukan Mozza

SEMARANG – Penemuan kerangka manusia berjenis kelamin perempuan terbungkus karung di lahan kosong pinggir Tol Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, mendapat perhatian publik. Pasalnya, penemuan tersebut mengarah pada sosok Mozza Axillia Gunarsa (18), gadis asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang hilang sejak setahun lalu.

Meski polisi telah mengamankan terduga pelaku pembunuhan dan menyisir lokasi, pihak keluarga Mozza masih menyimpan harapan besar di tengah proses identifikasi forensik yang sedang berlangsung.

Keluarga gelar tahlilan dan doa bersama di rumah duka di Dusun Gebugan. Keluarga besar Mozza masih belum sepenuhnya percaya dan tetap berharap ada keajaiban.



“Pihak keluarga masih sangat berharap kerangka manusia tersebut bukanlah Mozza, dan Mozza bisa ditemukan dalam kondisi selamat," ujar Suryanto, Ketua RT 04 RW 01 Dusun Gebugan, Sabtu (5/9/2026).

Kepastian mengenai identitas kerangka manusia tersebut kini sangat dinantikan oleh kakek Mozza, Ngadirin, beserta seluruh anggota keluarga besar.

Pihak keluarga menyatakan siap melakukan proses pemakaman secara layak jika hasil tes laboratorium ilmiah dan forensik telah diserahterimakan secara resmi oleh kepolisian.

"Keluarga berencana langsung memakamkan jasad setelah seluruh proses identifikasi forensik selesai dan ada penyerahan resmi dari pihak kepolisian," tandasnya.