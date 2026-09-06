Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Bocah SD Dicekik Tetangganya hingga Tewas, Motifnya Bikin Kaget

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |02:00 WIB
Sadis! Bocah SD Dicekik Tetangganya hingga Tewas, Motifnya Bikin Kaget
Ilustrasi AI
A
A
A

PASAMAN - Seorang siswa sekolah dasar berinisal A (12) dibunuh tetangganya sendiri di kawasan Suka Mulia, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pelaku seorang pria berinisial F (30).

Kasat Reskrim Polres Pasaman Iptu Hadya Hawari mengatakan, petugas bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian dugaan pembunuhan tersebut. Kurang dari 1 jam, polisi berhasil menangkap F di rumah saudaranya.

“Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara utuh motif dan rangkaian kejadiannya,” ujar Hadya dikutip Sabtu (5/9/2026).

Pelaku F diamankan setelah sempat berupaya meninggalkan lokasi. Saat ditangkap, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan.

Dari pemeriksaan awal, polisi mengetahui korban dan F saling mengenal. Keduanya kerap bermain bersama di rumah F.

Kepada polisi, pelaku F mengaku merasa kesal setelah telepon selulernya yang dipinjam korban tidak dikembalikan. Rasa kesal tersebut diduga menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap korban.

Dalam pemeriksaan awal, F mengaku mencekiknya selama kurang lebih 10 menit hingga korban kehilangan kesadaran. Polisi juga melakukan pemeriksaan urine terhadap terduga pelaku pembunuhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240354//viral-F0RL_large.jpg
Kronologi Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka di Jalan Tol Usai Hilang Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240321//viral-JkZl_large.jpg
Pengungkapan Kasus Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka Berawal dari Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240318//viral-FRAW_large.jpg
Keluarga Gelar Tahlilan Berharap Kerangka Terbungkus Karung di Tol Semarang Bukan Mozza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240273//viral-c85h_large.jpg
Tampang Pembunuh Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Ini Pengakuan Kejinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240223//viral-SscT_large.jpg
Mozza yang Hilang Setahun Lalu Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Polisi Tangkap Pembunuhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3240008//viral-F6WC_large.jpg
Wanita Tewas Dibunuh dan Dibakar di Pos Ronda, Nih Tampang Pelakunya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement