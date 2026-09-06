Sadis! Bocah SD Dicekik Tetangganya hingga Tewas, Motifnya Bikin Kaget

PASAMAN - Seorang siswa sekolah dasar berinisal A (12) dibunuh tetangganya sendiri di kawasan Suka Mulia, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pelaku seorang pria berinisial F (30).

Kasat Reskrim Polres Pasaman Iptu Hadya Hawari mengatakan, petugas bergerak cepat setelah menerima informasi terkait kejadian dugaan pembunuhan tersebut. Kurang dari 1 jam, polisi berhasil menangkap F di rumah saudaranya.

“Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara utuh motif dan rangkaian kejadiannya,” ujar Hadya dikutip Sabtu (5/9/2026).

Pelaku F diamankan setelah sempat berupaya meninggalkan lokasi. Saat ditangkap, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan.

Dari pemeriksaan awal, polisi mengetahui korban dan F saling mengenal. Keduanya kerap bermain bersama di rumah F.

Kepada polisi, pelaku F mengaku merasa kesal setelah telepon selulernya yang dipinjam korban tidak dikembalikan. Rasa kesal tersebut diduga menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap korban.

Dalam pemeriksaan awal, F mengaku mencekiknya selama kurang lebih 10 menit hingga korban kehilangan kesadaran. Polisi juga melakukan pemeriksaan urine terhadap terduga pelaku pembunuhan.