Viral Sopir Taksi Bakar Gerobak Angkringan karena Ribut soal Parkir

JAKARTA – Sebuah gerobak angkringan di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur dibakar seorang pria. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, sisebutkan bahwa terduga pelaku pembakaran gerobak angkringan itu seorang pengemudi taksi.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi mengatakan, kejadian berawal ketika korban menutup warung, dan mendapat laporan bahwa gerobaknya telah dibakar seseorang.

"Sekira pukul 02.00 WIB korban tutup warung angkringannya dan sekitar pukul 05.30 WIB korban mendapat informasi dari sekuriti bahwa gerobak korban telah dibakar oleh seseorang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai baju biru," kata Made, Sabtu (5/9/2026).

Berdasarkan keterangan saksi, kata dia, sebelumnya korban pernah menegur sopir taksi gara-gara masalah parkiran.

"Menurut keterangan dari saksi, awalnya 3 hari lalu korban menegur sopir taksi yang mana memarkirkan kendaraannya menghalangi parkiran untuk tamu angkringan korban," ujar Made.

Pemilik angkringan tersebut kemudian meminta sopir taksi itu menertibkan parkirnya. Tujuannya agar tamu angkringan dapat memarkirkan kendaraannya.

"Karena mobilnya menghalangi area parkir tamu dan diduga driver taksi tidak terima atas teguran tersebut," ungkapnya.