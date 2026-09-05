Viral! Pria Ngamuk Bawa Celurit Tantang Warga di Jalan Sudirman, Ditangkap Polisi Meringis

JAKARTA - Seorang pria megamuk membawa celurit di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dari video yang beredar, nampak pria yang mengenakan jaket abu-abu itu menantang warga sekitar. Ia juga terus memegangi celurit di tangan kirinya.

Aksi pria itu pun jadi perhatian warga sekitar. Banyak yang berkumpul mengerubungi pria itu. Dinarasikan, pria itu diduga merupakan begal. Tak lama kemudian, pria tersebut diamankan warga dan menjadi sasaran amukan.

Kapolsek Metro Setiabudi, AKBP Riyanto membenarkan adanya kejadian tersebut. "Tadi malam kejadiannya," kata Riyanto saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Riyanto menjelaskan, pelaku juga telah diamankan ke Polda Metro Jaya. Namun, dia memastikan pelaku bukanlah seorang begal.

"Bukan begal. Infonya sih orang mengamuk. Dibawa ke Polda, untuk pastinya (tanya) ke Polda," tutup Riyanto.

(Fahmi Firdaus )

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