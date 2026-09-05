Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pria Ngamuk Bawa Celurit Tantang Warga di Jalan Sudirman, Ditangkap Polisi Meringis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |11:51 WIB
Viral! Pria Ngamuk Bawa Celurit Tantang Warga di Jalan Sudirman, Ditangkap Polisi Meringis
Pria Ngamuk Bawa Celurit Tantang Warga di Jalan Sudirman
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria megamuk membawa celurit di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dari video yang beredar, nampak pria yang mengenakan jaket abu-abu itu menantang warga sekitar. Ia juga terus memegangi celurit di tangan kirinya.

Aksi pria itu pun jadi perhatian warga sekitar. Banyak yang berkumpul mengerubungi pria itu. Dinarasikan, pria itu diduga merupakan begal. Tak lama kemudian, pria tersebut diamankan warga dan menjadi sasaran amukan.

Kapolsek Metro Setiabudi, AKBP Riyanto membenarkan adanya kejadian tersebut. "Tadi malam kejadiannya," kata Riyanto saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Riyanto menjelaskan, pelaku juga telah diamankan ke Polda Metro Jaya. Namun, dia memastikan pelaku bukanlah seorang begal.

"Bukan begal. Infonya sih orang mengamuk. Dibawa ke Polda, untuk pastinya (tanya) ke Polda," tutup Riyanto.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240235//viral-L8S3_large.jpg
Dentuman Misterius Tengah Malam Bikin Heboh Bandung, Pintu-Kaca Rumah Warga Bergetar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/340/3240178//viral-r4cS_large.jpg
Live Streaming Konten Pornografi, Wanita Ini Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240176//viral-82Vh_large.jpg
TNI AD Ungkap Penyebab Jembatan Gantung di Pangandaran Ambruk, Ini Hasil Investigasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/611/3239979//penuaan_dini-wP19_large.jpg
Lagi Tren Kerja Pakai Payung di Dalam Kantor demi Kulit Sehat dan Melawan Penuaan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3240012//viral-rAlG_large.jpg
Kakek Tukang Tambal Ban Dicoret Bansos karena Terdata Punya Mobil, Istri Terkena Stroke Butuh Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/298/3239861//jajanan_orang_have-Emjp_large.jpg
Rekomendasi Jajanan Orang Have, Minimal Coba Sekali Seumur Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement