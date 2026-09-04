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Kakek Tukang Tambal Ban Dicoret Bansos karena Terdata Punya Mobil, Istri Terkena Stroke Butuh Biaya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |03:10 WIB
Kakek Tukang Tambal Ban Dicoret Bansos karena Terdata Punya Mobil, Istri Terkena Stroke Butuh Biaya
Kakek Tukang Tambal Ban Dicoret Bansos karena Terdata Punya Mobil
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BLORA –  Jamin dan Misenah, sepasang lansia warga Kelurahan Tambahrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Keluarga kurang mampu ini secara mengejutkan dicoret dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial karena terdata memiliki mobil.

Padahal, keluarga tersebut masuk dalam kategori desil dua penerima bansos dan rutin mendapatkan Bansos Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako setiap tahunnya.

Status kepemilikan Bansos Jamin mendadak terhenti sejak data kependudukannya berubah dan terindikasi memiliki mobil pada Juni lalu. Hal ini membuat Jamin, yang sehari-hari mengais rejeki sebagai tukang tambal ban, merasa heran dan kebingungan.

Jamin menegaskan, kondisi ekonominya jauh dari kata mampu. Penghasilan hariannya yang tak menentu amat jauh untuk bisa membeli kendaraan roda empat.

"Saya heran kok bisa terdata punya mobil. Jangankan mobil, sepeda motor saja saya tidak punya,” kata Jamin, Kamis (3/9/2026).

“Sehari-hari cari uang dari tambal ban cuma dapat Rp30 ribu sampai Rp50 ribu, sementara istri sedang pemulihan akibat sakit stroke. Kami sangat berharap bantuan itu bisa cair lagi untuk makan sehari-hari," lanjutnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, membenarkan adanya penyesuaian data penerima bansos secara terpusat. Namun, warga yang mendapati bantuannya terhapus akibat kekeliruan data dapat melakukan perbaikan.

 

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Topik Artikel :
viral Desil Bansos
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