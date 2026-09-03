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Sopir Truk Dipalak di Semper Jakut, Perut Ditodong Pisau

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |13:48 WIB
Sopir Truk Dipalak di Semper Jakut, Perut Ditodong Pisau
Viral sopir truk dipalak di Semper, Jakut (Foto: Tangkapan layar media sosial)
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JAKARTA - Seorang sopir truk menjadi korban pemalakan oleh sekelompok orang di exit Tol Semper, Jakarta Utara. Korban ditodong pisau oleh pelaku.

Aksi pemalakan tersebut viral di media sosial. Dari video yang dilihat, tampak sekelompok orang mengadang mobil korban. Mereka membuka pintu depan dan terlibat cekcok dengan korban.

Dinarasikan, mereka hendak meminta sejumlah uang kepada korban yang merupakan sopir truk tersebut. Terlihat juga para pelaku melakukan penganiayaan hingga menarik paksa sesuatu dari korban.

Pelaku juga disebut membawa senjata tajam dan menodongkannya ke arah perut korban.

Terpisah, Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan pihaknya telah memonitor kasus tersebut. Korban, kata dia, tidak membuat laporan atas kejadian itu.

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