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Viral Demo di Kantor Agrinas, Ketua KTNA Sebut Nama Organisasinya Dicatut

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |15:03 WIB
Viral Demo di Kantor Agrinas, Ketua KTNA Sebut Nama Organisasinya Dicatut
Ilustrasi Demo/AI
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JAKARTA - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pencatutan nama organisasinya dalam aksi demonstrasi di Kantor Pusat PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Aksi unjuk rasa tersebut viral di media sosial.

Ketua KTNA Abdul Gani mengatakan pihaknya prihatin dengan adanya pihak yang diduga memanfaatkan nama dan kepentingan masyarakat Riau untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Siapapun boleh melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, tapi yang memprihatinkan apabila ditunggangi alias dilakukan oleh oknum yang dibayar! Apalagi oknum ini sudah jelas terkait dengan premanisme yang mengatasnamakan masyarakat Riau," tegas Gani, Rabu (2/9/2026).

Gani menyayangkan apabila nama dan kepentingan masyarakat digunakan sebagai tameng untuk menjalankan agenda tertentu.

"Kami sangat menyayangkan apabila nama dan kepentingan masyarakat justru diduga digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujarnya.

Dia menegaskan KTNA merupakan perwakilan masyarakat tani yang selama ini mengelola lahan secara legal di lapangan. Karena itu, KTNA menolak tindakan yang dinilai manipulatif dengan mengatasnamakan masyarakat Riau.

 

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Topik Artikel :
viral Aksi Unjuk Rasa demo
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