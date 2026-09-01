Polisi Selidiki Ruko Viral Tawarkan Loker Palsu di Jaksel

JAKARTA - Viral di media sosial soal dugaan lowongan kerja palsu beroperasi disebuah ruko di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ruko tersebut juga digerebek sejumlah orang.

Informasi itu diunggah oleh akun Instagram @badanperwakilannetizen2, yang menampilkan sebuah video aksi penggerebekan terhadap kantor yang diduga membuka lowongan kerja palsu.

"Menanggapi laporan netizen yang kena tipu loker palsu di daerah Pasar Minggu, kami Badan Perwakilan Netizen menurunkan tim langsung ke lapangan,"tulis keterangan dalam postingan tersebut dilansir Selasa (1/9/2026).

"Kami menantang pihak kepolisian menangkap semua pelaku penipuan berkedok loker yang berada di Pasar Minggu,"lanjutnya.

Menanggapi kejadian itu, Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Agus Pribadi menjelaskan pihaknya telah menerima informasi dan sedang melakukan penyelidikan terhadap aktivitas lowongan kerja palsu tersebut.