Polda Metro Buru Aktor Intelektual Kerusuhan Demo DPR 27 Agustus

JAKARTA – Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kerusuhan yang terjadi di sekitar gedung DPR/MPR pada Kamis (27/8/2026) lalu. Selain mendalami dugaan adanya mobilisasi massa dan penyedia dana, pihak kepolisian saat ini tengah memburu aktor intelektual yang menjadi dalang di balik aksi anarkis tersebut.

"Kami terus berkomitmen untuk mengusut aktor-aktor intelektual, penggerak, hingga penyedia dana dalam kerusuhan yang ditimbulkan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Kamis (3/9/2026).

Iman menjelaskan, massa yang terlibat kerusuhan berbeda dengan kelompok pengunjuk rasa biasa. Pihaknya menduga ada mobilisasi yang dilakukan secara terstruktur terhadap massa perusuh tersebut.

Saat ini, pendalaman terkait pihak penyedia dana serta aktor yang memobilisasi massa tengah dilakukan intensif oleh penyidik.

"Walaupun terlihat ada pemisahan peran, kami menduga tetap ada mobilisasi. Oleh karena itu, kami sedang melakukan pendalaman terhadap aktor intelektual, dugaan penyedia dana, maupun para penggerak massanya," ujarnya.

Menurut Iman, pola kejadian ini memiliki kemiripan dengan model kerusuhan terorganisir. Ia juga mengimbau agar tidak ada pihak yang melibatkan anak-anak di bawah umur dalam aksi kekerasan.

"Kami mengimbau semua pihak untuk menghentikan eksploitasi terhadap anak-anak dengan melibatkan mereka dalam kegiatan melawan hukum demi kepentingan pribadi atau golongan. Anak-anak seharusnya memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan dari situasi berbahaya," tegas Iman.