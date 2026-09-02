Polisi Belum Temukan Indikasi Pelaku Pengeroyokan Warga Pejompongan Anggota Ormas

JAKARTA - Polisi telah menunjukkan dua sketsa terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan warga Pejompongan, Bambang Setiyawan (59), saat kerusuhan demo pada Kamis (27/8/2026) lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum menemukan indikasi bahwa pelaku merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas).

Hal itu disampaikan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin saat menjawab pertanyaan terkait isu yang menyebutkan pelaku pengeroyokan merupakan anggota ormas.

"Kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini merupakan anggota komunitas tertentu," kata Iman Imanuddin, Rabu (2/9/2026).

Iman menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, belum ada keterangan yang mengarah pada keterlibatan anggota ormas dalam peristiwa pengeroyokan maut tersebut.

"Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, sehingga kami juga mengajak mari sama-sama semua pihak yang berada di media sosial beropini untuk menghentikan agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung," ujarnya.