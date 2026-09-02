Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Belum Temukan Indikasi Pelaku Pengeroyokan Warga Pejompongan Anggota Ormas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |18:05 WIB
Polisi Belum Temukan Indikasi Pelaku Pengeroyokan Warga Pejompongan Anggota Ormas
Demo di DPR (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah menunjukkan dua sketsa terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan warga Pejompongan, Bambang Setiyawan (59), saat kerusuhan demo pada Kamis (27/8/2026) lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi belum menemukan indikasi bahwa pelaku merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas).

Hal itu disampaikan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin saat menjawab pertanyaan terkait isu yang menyebutkan pelaku pengeroyokan merupakan anggota ormas.

"Kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini merupakan anggota komunitas tertentu," kata Iman Imanuddin, Rabu (2/9/2026).

Iman menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, belum ada keterangan yang mengarah pada keterlibatan anggota ormas dalam peristiwa pengeroyokan maut tersebut.

"Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, sehingga kami juga mengajak mari sama-sama semua pihak yang berada di media sosial beropini untuk menghentikan agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo Mahasiswa demo ricuh Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239718//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-y86G_large.jpg
Polisi Terbitkan Laporan Tipe A untuk Usut Kematian Bambang saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239713//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-dm32_large.jpg
Polda Metro Tegaskan Tak Libatkan Ormas saat Amankan Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239698//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-jatO_large.jpg
Polisi Buru 2 Pengeroyok Warga di Pejompongan, 14 Orang Saksi Diperiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239692//ilustrasi-F1Zl_large.jpg
Polisi Tangkap 3 Pelaku Perusakan CCTV Demo Ricuh 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239689//kombes_iman_imanuddin-xQcW_large.jpg
Ini Tampang 2 Terduga Pelaku Pengeroyokan yang Tewaskan Warga Pejompongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239460//viral-zRH3_large.jpg
Puan Desak Polisi Selidiki Kasus Bambang yang Tewas Diduga Dikeroyok Ormas saat Demo Ricuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement