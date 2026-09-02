Polisi Buru 2 Pengeroyok Warga di Pejompongan, 14 Orang Saksi Diperiksa

JAKARTA - Polisi mengungkap sketsa wajah dua terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang warga Pejompongan, Bambang Setiyawan (59), saat kerusuhan demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) lalu. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua terduga pelaku.

“Saat ini, penyidik sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers, Rabu (2/9/2026).

Iman menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi untuk mengusut sejumlah peristiwa dalam aksi tersebut. Pemeriksaan saksi berkaitan dengan kasus pengeroyokan dan perusakan fasilitas umum, termasuk CCTV.

“Penyidik telah melakukan pengambilan keterangan kepada 14 orang saksi, di mana para saksi telah memberikan keterangan dalam satu peristiwa hukum yang terjadi dan menjelaskan peristiwa perusakan terhadap fasilitas publik maupun fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana yang diketahui oleh para saksi,” ujarnya.