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Ini Tampang 2 Terduga Pelaku Pengeroyokan yang Tewaskan Warga Pejompongan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |13:39 WIB
Ini Tampang 2 Terduga Pelaku Pengeroyokan yang Tewaskan Warga Pejompongan
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menunjukkan sketsa wajah dua terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan warga Pejompongan, Bambang Setiyawan (59), saat kerusuhan demonstrasi pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan sketsa tersebut dibuat berdasarkan analisis rekaman video dan CCTV yang berada di lokasi kejadian.

“Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisis digital. Didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut,” kata Iman dalam konferensi pers, Rabu (2/9/2026).

Iman merinci, kedua terduga pelaku merupakan pria berusia sekitar 30-40 tahun. Salah satunya memiliki ciri-ciri wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pesek, bola mata berwarna hitam, dan kulit berwarna cokelat. 

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Topik Artikel :
Polda Metro Jaya demo ricuh Demo
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