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Kasus Kematian Sutrimo, Polisi Dalami Keterlibatan Febrio Adiono

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |16:15 WIB
Kasus Kematian Sutrimo, Polisi Dalami Keterlibatan Febrio Adiono
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya bakal mendalami keterlibatan staf administrasi Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrio Adiono, dalam kasus kematian Sutrimo yang hingga kini masih menjadi misteri.

Febrio Adiono disebut menjadi salah satu pihak yang akan didalami penyidik setelah keluarga Sutrimo mengajukan namanya untuk diperiksa sebagai saksi.

“Ya, salah satunya akan kita dalami,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Meski demikian, Budi belum menjelaskan secara rinci kapan pemeriksaan terhadap Febrio bakal dilakukan.

Budi mengatakan, penyidik saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim laboratorium forensik (Labfor) setelah proses ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo.

“Dalam waktu dekat ini hasilnya dari Labfor akan keluar ya. Nanti akan disampaikan oleh dokter Labfor, tim dokter forensik kolega, bersama Bapak Dirreskrimum,” ujar dia.

 

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