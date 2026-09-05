Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria yang Bawa Celurit di Sudirman Diduga Ingin Mencuri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |13:41 WIB
Pria yang Bawa Celurit di Sudirman Diduga Ingin Mencuri
Pria bawa celurit di Jalan Sudirman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial SP yang membawa senjata tajam jenis celurit di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Ia diamankan setelah diduga hendak mencuri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengungkapkan aksi SP terjadi pada Jumat (4/9/2026) malam, tepatnya di dekat Gedung Sampoerna Strategic.

“Pria berinisial SP diamankan setelah diduga mencoba mengambil barang milik seorang warga di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat malam. Petugas turut mengamankan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa oleh pria tersebut,” kata Budi, Sabtu (5/9/2026).

Budi menerangkan, kejadian berawal ketika korban berinisial HV sedang beristirahat di depan Gedung WTC Sudirman. Korban kemudian terbangun setelah merasa tas ranselnya sedang dibuka.

“Saat mengetahui ada seseorang yang diduga berusaha membuka tas tersebut, korban kemudian menegurnya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral senjata tajam Sajam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/338/3240267//viral-ktuT_large.jpg
Viral! Pria Ngamuk Bawa Celurit Tantang Warga di Jalan Sudirman, Ditangkap Polisi Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240235//viral-L8S3_large.jpg
Dentuman Misterius Tengah Malam Bikin Heboh Bandung, Pintu-Kaca Rumah Warga Bergetar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/340/3240178//viral-r4cS_large.jpg
Live Streaming Konten Pornografi, Wanita Ini Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240176//viral-82Vh_large.jpg
TNI AD Ungkap Penyebab Jembatan Gantung di Pangandaran Ambruk, Ini Hasil Investigasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/611/3239979//penuaan_dini-wP19_large.jpg
Lagi Tren Kerja Pakai Payung di Dalam Kantor demi Kulit Sehat dan Melawan Penuaan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3240012//viral-rAlG_large.jpg
Kakek Tukang Tambal Ban Dicoret Bansos karena Terdata Punya Mobil, Istri Terkena Stroke Butuh Biaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement