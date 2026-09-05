Pria yang Bawa Celurit di Sudirman Diduga Ingin Mencuri

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial SP yang membawa senjata tajam jenis celurit di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Ia diamankan setelah diduga hendak mencuri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengungkapkan aksi SP terjadi pada Jumat (4/9/2026) malam, tepatnya di dekat Gedung Sampoerna Strategic.

“Pria berinisial SP diamankan setelah diduga mencoba mengambil barang milik seorang warga di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat malam. Petugas turut mengamankan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa oleh pria tersebut,” kata Budi, Sabtu (5/9/2026).

Budi menerangkan, kejadian berawal ketika korban berinisial HV sedang beristirahat di depan Gedung WTC Sudirman. Korban kemudian terbangun setelah merasa tas ranselnya sedang dibuka.

“Saat mengetahui ada seseorang yang diduga berusaha membuka tas tersebut, korban kemudian menegurnya,” ujarnya.