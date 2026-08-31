Polda Metro Gerebek Lapak Narkoba di Kampung Ambon Jakbar, Sita Bong hingga Sajam

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan patroli preventif crime strike di wilayah Kampung Ambon, Jakarta Barat. Polisi menemukan sebuah lapak yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba.

“Kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta gangguan keamanan di wilayah yang menjadi sasaran patroli,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (31/8/2026).

Budi menjelaskan, kegiatan patroli dipimpin Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Indah Hartantiningrum, dengan melibatkan 25 personel. Polisi turut menyasar sejumlah lokasi yang diduga berpotensi digunakan sebagai tempat transaksi narkotika.

Dari hasil kegiatan patroli itu, polisi menemukan lapak yang diduga sebagai tempat transaksi narkotika. Di lokasi, polisi turut menemukan alat isap atau bong bekas pakai, plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, korek api, serta tabel harga sewa alat yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

“Di antaranya berupa lapak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, alat hisap atau bong bekas pakai, plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, korek api, serta tabel harga sewa alat yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.