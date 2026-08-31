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Direktur Narkoba Bareskrim Eko Hadi Santoso Naik Pangkat Jadi Irjen

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |15:00 WIB
Direktur Narkoba Bareskrim Eko Hadi Santoso Naik Pangkat Jadi Irjen
Brigjen Eko Hadi Santoso (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram terkait dengan mutasi jabatan perwira tinggi (Pati). Salah satunya adalah Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso.

Promosi itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1877/VIII/KEP./2026, yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri, per tanggal 30 Agustus 2026.

Dalam telegram itu, Brigjen Eko Hadi dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama TK. I Bareskrim Polri. Jabatan itu sendiri merupakan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen).

Meski begitu, jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tetap dijabat oleh Eko Hadi Santoso. Masih dalam telegram tersebut, posisi Wakapolda Riau yang tadinya dijabat Brigjen Hengki Haryadi digantikan Brigjen Simson Zet Ringu.

Brigjen Hengki Haryadi sendiri dirotasi untuk menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Ia menggantikan Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru.

Kemudian, Wakapolda Maluku Utara ke depannya bakal dijabat oleh Brigjen Slamet Hariyadi. Ia menggantikan Brigjen Stephen Maleachi Napiun.

Lalu, Wakapolda Sulawesi Utara (Sulut) nantinya bakal ditempati oleh Brigjen Susetio Cahyadi. Ia menggantikan Brigjen Awi Setiyono yang dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Sespim Lemdiklat Polri.

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