Mutasi Polri: Hengki Haryadi Jabat Kapolda Papua Barat Daya, Yudo Hermanto Kapolda Sulut

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Beberapa jabatan yang dirotasi di antaranya adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Daya dan Sulawesi Utara (Sulut).

Rotasi itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1877/VIII/KEP./2026, yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri, per tanggal 30 Agustus 2026.

Dalam telegram tersebut, Brigjen Hengki Haryadi dirotasi untuk menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya menggantikan Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru. Hengki sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau, jabatan yang kini diisi oleh Brigjen Simson Zet Ringu.

Sementara, posisi Kapolda Sulut akan ditempati oleh Brigjen Yudo Hermanto yang menggantikan Irjen Roycke Harry Langie yang diangkat menjadi Astamaops Kapolri.

Brigjen Yudo Hermanto sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri, dan posisi tersebut akan diisi oleh Kombes Hardiono.