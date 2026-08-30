Kapolri Tegaskan NKRI Rumah Bersama, Setiap Anak Bangsa Punya Ruang untuk Berkarya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rumah bersama. Menurutnya, setiap anak bangsa memiliki ruang untuk berperan dan memberikan kontribusi bagi kemajuan negara.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat menghadiri Syukuran Kemerdekaan ke-81 RI sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar Garda Satya NKRI, Minggu (30/8/2026).

“Kita memiliki rumah bersama bernama NKRI, dengan pintu yang selalu terbuka bagi setiap anak bangsa untuk berperan dan berjuang menata kembali langkah, serta membangun masa depan bangsa,” kata Jenderal Sigit.

Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah meneguhkan komitmen kebangsaan dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI.

Melalui wadah tersebut, mereka berkomitmen mengambil peran positif dalam memelihara kamtibmas, menjaga persatuan, serta berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kapolri menerangkan keberagaman agama, suku, budaya, daerah, maupun latar belakang merupakan kekayaan bangsa yang harus terus dirawat. Menurutnya, persatuan menjadi modal utama untuk membawa Indonesia semakin kuat, maju, dan disegani.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian nyata, baik bagi keluarga, lingkungan, maupun bangsa dan negara. Ia pun berharap semangat kebersamaan tersebut terus tumbuh sehingga setiap anak bangsa dapat mengambil bagian dalam menjaga persatuan, memelihara kamtibmas, serta mendukung pembangunan nasional.

(Arief Setyadi )

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