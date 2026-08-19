Tindaklanjuti Arahan Prabowo, Polri Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Budidaya Bawang Putih

CIANJUR – Polri terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui perluasan budidaya bawang putih di berbagai daerah. Program tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Kebutuhan bawang putih nasional saat ini mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun. Namun, sekitar 95 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor sehingga peningkatan produksi dalam negeri dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kondisi tersebut mendorong Polri untuk memperluas pengembangan bawang putih dengan melibatkan kelompok tani dan sejumlah pemangku kepentingan di berbagai daerah.

"Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan merupakan kunci kemandirian bangsa. Dengan swasembada, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga memperkuat martabat Indonesia. Maka dari itu, Polri bergerak untuk menyukseskan Asta Cita swasembada, salah satunya melalui bawang putih," ujar Dedi saat memimpin penanaman perdana bawang putih di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan di Cianjur merupakan bagian dari penanaman bawang putih secara serentak di 14 daerah di Jawa Barat. Di Kabupaten Cianjur, program tersebut memanfaatkan lahan seluas 6 hektare dan melibatkan kelompok tani setempat.