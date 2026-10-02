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Kejutan Ulang Tahun Jadi Tragedi Berdarah, Suami Bunuh Pria Lain di Kamar Istri

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |12:00 WIB
Kejutan Ulang Tahun Jadi Tragedi Berdarah, Suami Bunuh Pria Lain di Kamar Istri
Suami Bunuh Pria Lain di Kamar Istri/AI
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PATI  - Seorang pria berinisial AK tewas ditusuk suami perempuan yang diduga memiliki hubungan khusus dengan korban di rumah kos, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat pelaku EE (25) memergoki korban berada di kamar kos istrinya.

Polisi mengungkapkan kronologi peristiwa tragis tersebut. Saat itu, pelaku EE datang dari Demak menuju Pati untuk menjemput istrinya, VD.

“EE sengaja datang tanpa memberi tahu istrinya karena ingin memberikan kejutan ulang tahun,” ujar Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama, Jumat (2/10/2026).

Namun kejutan tersebut berubah menjadi pertengkaran setelah EE masuk ke kamar kos dan menemukan AK bersembunyi di balik pintu kamar mandi.

"Tersangka kebelet ke kamar mandi, namun pintu kamar mandi terganjal mencurigakan tidak bisa dibuka penuh. Tersangka masuk dan mendapati seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan menggunakan celana jeans pendek,"ujarnya.

Pelaku sempat menanyakan keberadaan korban. Namun, AK tidak memberikan jawaban sehingga EE terpancing emosi.

Dalam kondisi tersebut, EE mengambil pisau lipat yang tersimpan di kamar kos. Pisau itu kemudian digunakan untuk menusuk paha kiri korban.

 

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